الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الهوائية ليوم 8 فبراير 2023

الأبراج
الأبراج

يقدم موقع “الدستور” حظك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 لمواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي:

برج الجوزاء

مهنياً: احذر الجو المتوتر والعدائية فهذا اليوم دقيق جداً وربما ينذر بقطيعة وشعور بالوحدة. 

عاطفياً: قد يعلو الصوت إذا تصرفت بشراسة مع الشريك ولن تتوصلا إلى حلّ إذا لم تقدّما تنازلات.

صحياً: تفرح لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على الصعيد الصحي.

برج الميزان

مهنياً: إياك والتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، ولا سيما في هذا اليوم العصيب الذي تمر به، بل راجع حساباتك على الصعد كافة.

عاطفياً: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعاً في نظر الحبيب، فيتحدث عنك أمام الناس مفاخراً بك.

صحياً: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي.

حظك اليوم.. الثلاثاء 7 فبراير 2023 لجميع مواليد الأبراج الهوائية

برج الدلو

مهنياً: تتركز الأنظار على قدراتك الإبداعية في مجالك المهني، وتفوز بجوائز تقديراً لجهودك.

عاطفياً: يوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، وبانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية.

صحياً: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي.

صفات الأبراج الهوائية 

تتسم الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، وتعتبر ايضًا شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل،معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، كما يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبون للتواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد، كما أنهم أشخاص متقلبي المزاج ويريدون أن يكون لديهم شخصيات مستقلة عن غيرهم.

حظك اليوم لمواليد الأبراج الفلكية الهوائية الخميس 2 فبراير 2023

لمواليد الأبراج الهوائية برج الجوزاء برج الدلو برج الميزان مواليد الأبراج الهوائية الصفات المشتركة بينهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

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