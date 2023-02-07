الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. الثلاثاء 7 فبراير 2023 لجميع مواليد الأبراج الهوائية

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

يقدم موقع “الدستور” حظك اليوم الثلاثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣ لمواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي:

 

برج الجوزاء 
يمكنك توقع بعض المكاسب الكبيرة اليوم حيث تأتي الأموال من مصادر غير متوقعة،  قد تكون هناك بعض العوائق التي تصطف في العمل، تجنب تناول الأشياء التي قد تختلف في الرأي مع الأقارب، استمتع بازدهار الصحة كما تحصل على ما تريد.

 

برج الميزان 
سيكون يومًا مجزيًا للغاية وسيكون له تأثيراته في المستقبل حيث ستحصل على عوائد جيدة، قد تصادف بعض المتغطرسين في العمل اليوم، من المحتمل أن تقضي بعض الوقت مع الأطفال وقد تشعر بالسعادة، ويمكن أن يساعد الانخراط في بعض الأنشطة البدنية في استرخاء عقلك، من المحتمل أن تنطلف على الصعيد الأكاديمي.


برج الدلو

من المحتمل أن تكون صحتك في أوجها اليوم، هناك احتمال في جني الأرباح من مشاريع مختلفة، ستبقى حياتك المهنية ثابتة تمامًا، قد تمنعك حركة المرور السيئة من قيادة السيارة بنفسك، ستكون قادرًا على مواجهة التحدي الحالي بشكل مباشر والخروج  وستكون أنت الفائز، وستجني ثمار كل شىء أعددت له الأيام الماضية.

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية الإثنين 6 فبراير 2023


صفات أصحاب الأبراج الهوائية:

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبون للتواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية الإثنين 6 فبراير 2023

حظك اليوم توقعات الأبراج الهوائية التوقعات الفلكية برج الميزان حظك اليوم برج الدلو 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم