حظك اليوم.. التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج النارية الثلاثاء 7 فبراير 2023

يقدم موقع «الدستور» حظك اليوم الثلاثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣ لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي:

برج الحمل

من المتوقع أرباح معتدلة في الاستثمارات المتعلقة بالأعمال التجارية، ويبدو أن الصحة جيدة، من المحتمل أيضًا أن يشعر بعضكم بالقوة الذهنية والعاطفية.

ستكون هناك بعض اللحظات العاطفية مع العائلة، حيث تحاول سد الفجوة مع كبار السن، من المحتمل أن يتمتع بعضكم بفترة من النمو والنجاح في مجال العمل.

يمكن أن تخفف التمارين من مخاوفك الصحية وتجعلك أكثر نشاطًا، من المرجح أن تؤدي الأخبار المشجعة على الصعيد الأكاديمي إلى تدفئة قلبك، من الأفضل الاستمتاع برحلة فردية الآن.

التركيز على الحب: يجب أن تكون لبقًا في التعامل مع حبيبك اليوم.

برج الأسد

من المرجح أن يتم تسوية المدفوعات من الماضي، يمكن أن تتوقع الشركات الاعتدال واللعب الآمن، من المرجح أن يجعلك الشعور العائلي تشعر بالحنين إلى الماضي، قد يشعر جسمك بالخفة والمرونة اليوم.

لا ينصح بالسفر؛ لأنه قد لا يتماشى مع حس الفكاهة والتمثيل الغذائي لديك، يبدو أن عائدات العقارات واعدة جدًا اليوم.

التركيز على الحب: يمكنك أن تنظر إلى شريكك من منظور مختلف اليوم.



برج القوس

من الناحية المالية قد تشعر بالضيق قليلًا، حيث تبدأ مصادر الدخل بالجفاف، من المتوقع أن تظل صحتك جيدة، قد يخطط البعض منكم للقيام برحلة عائلية إلى مكان ديني، من المرجح أن تدر الاستثمارات العقارية عوائد جيدة.

ستكون حياتك المهنية مجزية للغاية، من المحتمل أن تظل قويًا على الصعيد الأكاديمي وتكون قادرًا على مواجهة المنافسة.



صفات الأبراج النارية

مبدعين ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية، ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة، كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم.