الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية الإثنين 6 فبراير 2023

الأبراج
الأبراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية النارية ليوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023، على النحو التالي:

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

إذا أخبرك أحدهم أن شيئًا لا يمكن فعله ، فلا تصدقه، يقترح عطارد في برج الجدي المؤسس أنك ستثبت خطأهم إذا كنت على استعداد للقيام بذلك، فقط لا تدع معتقداتهم تؤثر عليك. 

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الإثنين 6 فبراير 2023

برج الأسد

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

إذا كنت بحاجة إلى دفعة للمساعدة في ازدهار حياتك المهنية ، فإن التركيز المستمر على قطاع بارز يمكن أن يفي بالغرض. إذا وجدت نفسك في دائرة الضوء ، فاستعد للتفاخر بأشياءك، وستجذب الكثير من المعجبين.

برج الحمل 

من 21 مارس إلى 20 أبريل

يتماشى عطارد في برج الجدي الطموح مع نبتون الغامض ، لذلك قد تحلم بشيء لا يمكنك امتلاكه، لكن يمكنك استخدام هذا الجانب بطريقة أكثر إنتاجية لإضفاء الحيوية على فكرة كنت تفكر فيها، قد يتضمن هذا بعض الخطوات العملية والقليل من التخطيط. لكن ادمجهم مع خيالك الواسع الحيلة ، ويمكنك الذهاب بعيدًا جدًا.

صفات الأبراج النارية 

صيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية،ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب،فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة، كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم. 

حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الخميس 2 فبراير 2023

خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي لجميع مواليد الأبراج الفلكية الأبراج الفلكية النارية مواليد الأبراج الفلكية النارية صفات الأبراج النارية

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