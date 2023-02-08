الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 897 شاحنة و115 سيارة حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 544 شاحنة و15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 353 شاحنة و100 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفن الثلاث بوسيدون اكسبريس والحرية ودليلة بينما تغادر السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية ودليلة ، كما تم تداول 3850 طن بضائع عامة ومتنوعة و349 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج وايلة.

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1570 راكب بموانيها.

البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر هيئة مواني البحر الأحمر حركة الصادرات حركة الواردات موانئ البحر الأحمر

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