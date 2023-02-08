مسح جيولوجي: الطيور تنبأت بالزلزال في تركيا قبل ثوانٍ من وقوعه

كشف مسح جيولوجي أمريكي، أن الحيوانات يمكنها استشعار الصدمات الصغيرة التي تنتقل عبر الأرض قبل ثوانٍ من ظهور الموجات الزلزالية الكبرى.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الطيور حلقت بشكل متقطع فوق المباني المغطاة بالثلوج، وكان عواء الكلاب بصوت عال، ثم ضرب الزلزال المدمر تركيا وسوريا إلى تدمير المباني وقتل أكثر من 5000 شخص.

وزعم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحيوانات كانت تتصرف بشكل غريب قبل الزلزال الهائل الذي بلغت قوته 7.8 درجة والتوابع الكبيرة. بينما لم تتمكن صحيفة "واشنطن بوست" من التحقق من اللقطات على الفور، فإن فكرة أن الحيوانات يمكنها اكتشاف الزلازل القوية قبل البشر كانت نظرية موجودة منذ العصور القديمة على الأقل.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن هناك بحث علمي يُشير إلى أنه بنفس الطريقة التي يمكن أن تلتقط بها آلات رصد الزلازل الهزات التي لا يمكن اكتشافها لجسم الإنسان، فإن الحيوانات مجهزة بشكل أفضل لاستشعار الصدمات الصغيرة التي تنتقل عبر الأرض قبل ثوانٍ من ظهور موجات زلزالية أقوى.

ويقول بعض الباحثين إنهم قد يكونون قادرين على الإحساس بها قبل الهزات.

وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، فإن سلوك الحيوانات غير الطبيعي في الثواني التي سبقت الزلزال يفسر بالفرق بين شكلين من الموجات الزلزالية، وأن الموجات الأولية، هي أول الموجات التي تنبعث من الزلزال، وتنتقل بسرعة عدة أميال في الثانية من مركز الزلزال.

و تقول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن هذه الملحوظة أكثر للحيوانات. تتبع موجات تسمي “P” بموجات ثانوية أقوى ، أو موجات “S”، والتي تهز الأرض بحركة متدحرجة.

وتنص إرشادات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "قلة قليلة من البشر على الموجة P الأصغر التي تنتقل أسرع من مصدر الزلزال وتصل قبل الموجة S الأكبر، لكن العديد من الحيوانات التي لديها حواس أكثر حدة يمكنها أن تشعر بالموجة P قبل ثوانٍ من وصول الموجة S.

يقول أحد الباحثين إن الحيوانات قد تكون قادرة على استشعار الزلازل حتى قبل هزاتها.

قال مارتن ويكيلسكي ، مدير معهد ماكس بلانك لسلوك الحيوان الذي قاد دراسة حول هذا الموضوع، في مقابلة هاتفية يوم الثلاثاء:"لدينا مؤشر جيد جدًا على أن الحيوانات تشعر حقًا بمسببات الزلازل ، وهي ليست نشاطًا زلزاليًا". .

وفي دراسته نُشرت في عام 2020، أرفق باحثون علامات إلكترونية على أبقار وكلاب وأغنام في مزرعة إيطالية لمراقبة تحركاتها على مدار عدة أشهر عندما تم اكتشاف الزلازل في مكان قريب، ووجدوا أن الحيوانات كانت "فائقة النشاط" بشكل غير عادي، والتي تم تعريفها على أنها تتحرك باستمرار لأكثر من 45 دقيقة، قبل اكتشاف سبعة من الزلازل الثمانية الكبرى في مكان قريب.

واقترح البحث، الذي تم إجراؤه باستخدام الأجهزة التي وصفها Wikelski بأنها "هواتف خلوية صغيرة للحيوانات"، أن الحيوانات قد تكون قادرة على اكتشاف الزلازل التي يحتمل أن تكون أكثر من 12 ساعة قبل البشر - قبل وقت طويل من حدوث أي هزات.