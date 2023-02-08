الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات مسجل قتل شقيقته بالوراق: «سمعتها وحشة جابتلنا العار»

جثة
جثة

كشفت تحريات رجال مباحث الوراق أن المتهم بقتل شقيقته خنقا اعترف بأن سبب ارتكابه الواقعة أن سيرة شقيقته السيئة تسببت في الإهانة للأسرة بأكملها، ليقرر مسجل خطر الوراق الانتقام من شقيقته فقتلها خنقًا وجلس بجوار جثتها حتى حضر ضباط الشرطة وألقوا القبض عليه.

وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، قرر حبس المتهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه، بقتل شقيقته خنقًا بالإيشارب، بسبب سوء سلوكها في الوراق.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع "عماد.س.ص، 35 سنة" لاتهامه بقتل شقيقته (ن) 28 سنة خنقًا بالإيشارب، داخل منزلهما في الوراق، واستمعت النيابة لأقوال أسرة الضحية.

وقالت زوجة المتهم خلال التحقيقات، إن المجني عليها تركت المنزل منذ فترة، وبدأ الأهل والجيران يتحدثون عنها وعن أخلاقها، وعندما عادت للمنزل بعد غياب شهر، قرر شقيقها التخلص منها، دفاعًا عن شرفه، وقالت: "خنقها من رقبتها بالإيشارب، حاولنا نمسكه ونبعده عنها، ولكنه كان ماسكا في رقبتها لحد ما ماتت".

وتابعت أن المتهم جلس إلى جوار جثة شقيقته بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة، فأبلغ شقيقه الشرطة وألقت القبض عليه.

واعترف المتهم بأنه قتل شقيقته بسبب سوء سلوكها، قائلًا: "جابتلنا العار يا بيه، الجيران كانوا بيتكلموا عنها، وكانت بتسيب البيت وتمشي، وآخر مرة سابت البيت 27 ديسمبر الماضي، وحررنا محضر بتغيبها، ورجعت البيت إمبارح، الناس أكلت وشنا، وكان لازم أقتلها، إحنا صعايدة، فقررت أخلص عليها فخنقتها بالايشارب وسلمت نفسي للشرطة".

واوضحت التحقيقات، أن شقيقي المتهم متهمان بجريمتي قتل، إحداهما قتل ابنته الصغيرة 3 سنوات منذ عام، والآخر قتل جارهم لكشفه عن وجود علاقة غير شرعية مع شقيقته التي كشفها المجني عليه أمام أهالي المنطقة، فقرر التخلص منها منذ فترة، وتجددت تلك المشكلة من جديد، وبدأ الأهالي والجيران يتحدثون عن سوء سلوك الضحية، فقرر الشقيق الثالث الانتقام من شقيقته، وأنهى حياتها خنقًا بالإيشارب.

15 يوم ا على ذمة أسرة الضحية اكملها الانتقام التحقيق

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