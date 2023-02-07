الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى المنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالقرى التابعة لها وتمكنت من رصد وإزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

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قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان وأجهزتها التنفيذية تمكنت اليوم من تنفيذ ردم وإزالة فورية لثلاثة حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة ٣ قيراط و٦ أسهم بعزبة دوار شعراوى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير.

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أضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية دمشير رصد حالتي تعد على أرض زراعيه بعزبة عاصم والكوم الأحمر بمساحة قيراط و ١٨ سهم وتمت الإزالة الفورية لهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم تطبيقا للقانون.

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المنيا إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية حملات بقري مركز المنيا قريتي بني محمد سلطان ودمشير اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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