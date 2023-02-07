محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع لجنة اختيار القيادات، المُنعقد اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة المشكلة .

وتناول الاجتماع إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتدريب ومدير عام الإدارة العامة لترتيب وتنظيم الوظائف بمديرية التنظيم والإدارة، لاختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً.

وأوضحت "محافظ دمياط" أن المحافظة تسعى دائما على اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهن القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.