الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«التذكرة تبدأ من 357 جنيهًا».. تفاصيل حفل تامر عاشور ورامى جمال

تامر عاشور ورامي
تامر عاشور ورامي جمال

حالة من الانتعاشة الفنية يعيشها الكثير من النجوم، ممثلين أو مطربين، فعرض الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية وطرح الكثير من الأغاني والأعمال الموسيقية.

بأحد النوادي في مدينة السادس من أكتوبر، يتأهب النجمان تامر عاشور، ورامي جمال، لإحياء حفل غنائي كبير، مساء يوم الجمعة الموافق 3 مارس المقبل.

وحددت الشركة المنظمة، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ورامي جمال، علي  فئتين، الأولى 557 جنيها، والثانية 357 جنيها.

أسعار تذاكر الحفل 

قسمت الشركة المنظمة للحفل أسعار تذاكر حفل لفئتين:

الأولى 557 جنيها.

الثانية 357 جنيها.

آخر أعمال تامر عاشور

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور أغنية "بحبك وخايف" والتي طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

آخر أعمال رامي جمال

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال  أغنية «عامله ايه» التي جرى إصدارها يوم 6 فبراير عبر قناته الرسمية على يوتيوب، من كلمات عمرو العزب، ألحان أحمد العدل، توزيع موسيقي الثنائي "أحمد حسام- إلهامي دهيمة"، فيديو أحمد بدر.

الانتعاشة الفنية النجوم الأعمال السينمائية الأغانى مدينة السادس من أكتوبر تامر عاشور رامي جمال

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