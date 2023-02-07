إصابة 3 أشخاص في حريق نشب بأحد المنازل بالعاشر من رمضان

أصيب 3 أشخاص إثر نشوب حريق هائل داخل أحد المنازل بمدينة العاشر من رمضان، والتهمت النيران محتويات المنزل بالكامل.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بنشوب حريق هائل في منزل بالمجاورة 43 بمدينه العاشر من رمضان

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية حيث تمكنت من محاصره النيران ومنع امتدادها للوحدات السكنية الملاصقة واخمادها ونتج عن الحريق إصابه 3 شباب تتراوح اعمارهم ما بين 30عاما و35 عامًا.

تم نقلهم لمستشفى العاشر الجامعي لعلاجهم وإخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه ومدى صلاحيه منشأت المنزل من عدمه وتشكيل لجنة لتحديد قيمه الخسائر.