«علاج الإدمان»: «السرية التامة» زادت ثقة الإناث فى تلقى العلاج

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تقديم الخدمات العلاجية لـ14 ألفا و744 مريضا "جديد ومتابعة"، منهم 3131 مريضا من أبناء المناطق المطورة “بديلة العشوائيات”، الأسمرات، المحروسة، إسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حي الضواحي ببورسعيد، خلال شهر يناير الماضي.

وتنوعت الخدمات بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.9% بينما بلغت نسبة الإناث 3.1 % بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن، كما أنه جار الإعداد لافتتاح مركزين جديدين في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جار إنشاء مراكز علاجية بمحافظات دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجارى.



وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 26% تليها محافظة الجيزة بنسبة 15.03%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن"16023" لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان يليه التليفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.

جاء ذلك خلال استعراض نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023" خلال شهر يناير الماضي.