38.5 % انخفاضًا بقيمة العجز فى الميزان التجارى خلال شهر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2022 وقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل 3.50 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 38.5%.

وتضمنت أهم المؤشرات انخفاض قيمـة الصادرات بنسبة 17.8%، حيث بلغـت 3.79 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل 4.61 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجــع ذلك إلى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: (الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3%، البترول الخام بنسبة 15.6%، أسمـــــدة بنسبــة 13.3%، منتجات البتــرول بنسبة 36.8%).

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( ملابس جاهزة بنسبـة 17.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.7%، فواكه طازجة بنسبة 72.6%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 143.5%).

وانخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة 26.8%، حيـث بلغـــت 5.94 مليــار دولار خــــلال شهــر نوفمبر 2022 مقابـــل 8.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (بتــرول خام بنسبــة 9.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 29.6 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 47.0%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 40.3%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: (قمح بنسبـة 10.2%، منتجات البترول بنسبـة 51.2%، الغاز الطبيعى بنسبة 134.2%، أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 58.6%).