الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إيمان كريم تفتح ورشة عمل مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات حل إشكالية بطاقة الخدمات المتكاملة

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فاعليات ورشة عمل توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ومكتسباته، وبطاقة الخدمات المتكاملة بين التيسيرات والتحديات، وذلك بالتعاون والشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

هدفت ورشة العمل التي تستمر فعالياتها من اليوم وحتى الخميس 9 فبراير الجاري، إلى مناقشة أهم المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون، والبحث في التحديات التي تواجه بطاقة الخدمات المتكاملة، وآليات مواجهتها والتغلب عليها، كما تتضمن ورشة العمل عدد من الجلسات التي تتحدث عن الحق في العمل والإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة، والحقوق الصحية لهم، والحق في التعليم، كما تتضمن الورشة في جلساتها عرض للتقنيات التكنولوجية المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والحق في الحماية الاجتماعية لهم.

يشارك في الورشة عدد كبير من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعى والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق عطاء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمكتب الفني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن الجلسة الأولى لورشة العمل شارك فيها بالحضور والنقاش الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، والدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب السابق، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للمراة، كما يشارك في جلسات عمل الورشة خليل محمد خليل ، مدير مركز التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي ، وأحمد سعد عبد المولى، مدير إدارة التربية الفكرية بالإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من ممثلي الوزارات.

يذكر أيضا أن الورشة قدم فيها كلمة مؤسسة هانس زايدل الالمانية ماجد جامع، مدير البرامج بالمؤسسة نيابة عن توماس شاما،  الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل، مكتب مصر، وقام بالإعداد للورشة الدكتورة ريهام خطاب منسق عام الورشة، عضو المكتب الفني للمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة هانس زايدل الألمانية الحق في التعليم التضامن الاجتماعي القوى العاملة التربية والتعليم والتعليم الفني

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