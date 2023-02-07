«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر

- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس خلال موسم النمو

- الري الفوري بعد سقوط الأمطار حتى لا يحدث تراكم للأملاح حول الجزور

- يتم وقف أي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد

- الالتزام بتوصيات والتركيزات المدونة على عبوات الرش سواء الرش الفطري أو الرش الحشري وذلك لضمان الوصول الي أفضل النتائج وتغيير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك

- الرش في الصباح الباكر أو أخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتى لا يحدث احتراق الأوراق

- التاكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الزوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة

- إزالة السرطانات وهي النموات الموجودة أسفل منطقة التطعيم

- تربيط الأفرع المائلة في صنف المانجو الكيت

- يتم إزالة الشماريخ الزهرية مع ترك 1/2 سم بين البرج والشمراخ ويتم وقف التقصيف في10/2 وذلك لضمان تكوين الشماريخ الجديدة

ثانيا: التسميد

الراية الاولي: 2 ك سلفات نشادر

الراية الثانية: 3 ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم

الرية الرابعة: 6 لترات من (حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك)

الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات ماغنسيوم + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 10 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 10 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 15 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 18 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 20 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 25 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية

- مكافحة المن والتربس والجسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للأشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومتها

لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء

لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء

لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء

سليكرون 1 سم / الترماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء

موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء

- رش كبريت ميكروني بمعدل 2.5جم / لتر ماء لمقاومة البياض الدقيقي و اكاروس صدي اوراق المانجو و العنكبوت الاحمر في 1/2

- رش اكس كلوريد النحاس بمعدل 4جم / لتر ماء +زيت معدني 1سم / لتر ماء في 8/2

- رش كوسيد 2جم / لتر ماء + توبسين 1/2سم / لتر ماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء في 15/2

