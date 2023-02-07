تقارير دولية: سوريا وتركيا في سباق مع الزمن لإنقاذ ضحايا الزلزال

شهدت تركيا وسوريا أحد أقسى الكوارث الطبيعية، بعد أن ضرب البلدين زلزال عنيف خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين، في ظل توابع عنيفة، خلفت ضحايا وصلت أعدادهم لأكثر من 5 آلاف شخص، مع استمرار عمليات البحث عن الناجين تحت الأنقاض، وفي سوريا يعد الوضع أصعب كثيرًا مع انهيار البنية التحتية للبلد التي أرهقها عقد طويل من الحرب.

آمال كبرى وسباق مع الزمن للعثور على ناجين

وأكد تقرير لـ"سي إن إن" الأمريكية، أن عمليات انتشال الناجين من تحت الأنقاض مازالت جارية في تركيا وسوريا، بعد أكثر من 24 ساعة من الزلزال القوي الذي أطاح بآلاف المنازل، وقتل أكثر من 5 آلاف شخص.

وكان من بين الناجين صبي يبلغ من العمر 14 عامًا بدا وكأنه واعٍ بينما حمله رجال الإنقاذ على نقالة إلى سيارة إسعاف كانت تنتظرهم في مدينة كهرمان ماراس جنوب تركيا، وقال أحد رجال الإنقاذ "أخيرًا تم إنقاذه".

وأضافت الشبكة أنه في ظل تقديم إنقاذ الصبي بصيص أمل في أن ينجو الآخرون من ظروف التجمد يستمر عدد القتلى في الارتفاع حيث تتنقل فرق البحث في الطرق المغلقة والبنية التحتية المتضررة في ظل التوابع العنيفة للزلزال التي تعيق الوصول إلى المنطقة المتضررة.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة بعد الساعة 4 صباحًا بتوقيت تركيا أمس الاثنين، مما أدى إلى هزات أرضية مئات الأميال وإنشاء مناطق كوارث على جانبي الحدود التركية السورية، بما في ذلك المناطق التي يقطنها ملايين الأشخاص الذين نزحوا بالفعل بسبب الحرب الأهلية في سوريا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد يتأثر ما يصل إلى 23 مليون شخص، من بينهم 1.4 مليون طفل بالزلزال، وهو ما دعا المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس للمطالبة ببذل المزيد من الجهود لمساعدتهم على "سباق مع الزمن".

وقال مركز تنسيق الكوارث التركي (AKOM) في تحديث بعد ظهر الثلاثاء، إن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى 3432 ، ليصل إجمالي عدد القتلى في جميع أنحاء تركيا وسوريا إلى ما لا يقل عن 5034.

وشهدت المنطقة عدة هزات ارتدادية، مما خلق ظروفًا غادرة لعمال الإنقاذ والناجين - أظهر مقطع فيديو مثير انهيار المباني بعد ساعات من الزلزال الأول ، مما أدى إلى إرسال أكوام الغبار في الهواء مع فرار الناس وهم يصرخون.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن الطقس وحجم الكارثة يجعلان من الصعب على فرق الإغاثة الوصول إلى المنطقة المتضررة ، مضيفا أن طائرات الهليكوبتر لم تتمكن من الإقلاع يوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وضربت عواصف ثلجية غزيرة مؤخرًا أجزاء من سوريا وتركيا ، وفقًا لما ذكرته عالمة الأرصاد الجوية في سي إن إن هالي برينك ، وبحلول يوم الأربعاء من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الباردة بالفعل عدة درجات تحت الصفر.

تُظهر الصور التي التقطت في المدن التي ضربها الزلزال في جنوب شرق تركيا أسرًا تتكدس حول الحرائق للتدفئة. لجأ البعض إلى الحافلات والمراكز الرياضية والمساجد وتحت الخيام المؤقتة من القماش المشمع - وهي هياكل قوية بما يكفي لتحمل المزيد من توابع الزلزال أو هشاشة بما يكفي لعدم التسبب في إصابات خطيرة في حالة انهيارها.

وقالت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن ما لا يقل عن 5606 مبان انهارت خلال الزلزال وفي الساعات التي أعقبت الزلزال. وقال قوجة ، وزير الصحة ، إن مستشفى إسكندرونة الحكومي في المدينة الذي يحمل نفس الاسم كان من بينهم.

وأضاف "نحاول إنقاذ العاملين في المجال الطبي والمرضى هناك". "لا يمكن التغلب على هذه الأنواع من الكوارث إلا بالتضامن".

نصحت السلطات في تركيا السائقين بالابتعاد عن الطرق لتركها خالية من أجل عمليات الإنقاذ، لا تزال الخرسانة المحطمة ، والخردة المعدنية ، والسيارات المقلوبة متناثرة عبر العديد من الطرق والشوارع ، مما يجعل من الصعب على رجال الإنقاذ الوصول إلى بعض المناطق.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ إنه بحلول وقت متأخر من يوم الاثنين ، تم إرسال ما لا يقل عن 300 ألف بطانية و 24712 سريراً و 19722 خيمة إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

جهود دولية كبرى للبحث عن ناجيين في سوريا وتركيا

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، فإن المهندسين الإنشائيين والجنود والمسعفون والمعاملون مع كلاب من عدد كبير من دول العالم وصلوا إلى تركيا وسوريا للمساعدة في تحديد مكان الناجين من زلزال يوم الاثنين وإنقاذهم. إليك نظرة سريعة على المساعدة التي يتم تقديمها:

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي حشد فرق البحث والإنقاذ لمساعدة تركيا، بينما تم تنشيط نظام الأقمار الصناعية كوبرنيكوس التابع للكتلة لتوفير خدمات رسم الخرائط في حالات الطوارئ، وقد عرضت 13 دولة عضو على الأقل المساعدة.

تنسق الولايات المتحدة المساعدة الفورية لتركيا ، بما في ذلك فرق دعم جهود البحث والإنقاذ. في كاليفورنيا ، تم إرسال ما يقرب من 100 من رجال الإطفاء ومهندسي الإنشاءات في مقاطعة لوس أنجلوس ، إلى جانب ستة كلاب مدربة تدريباً خاصاً ، إلى تركيا.

تم إرسال فرق إنقاذ روسية من وزارة الطوارئ إلى سوريا ، حيث أرسل الجيش الروسي المنتشر في ذلك البلد بالفعل 10 وحدات تضم 300 شخص للمساعدة في إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين. أقام الجيش الروسي نقاطًا لتوزيع المساعدات الإنسانية. كما عرضت روسيا المساعدة على تركيا ، وقد تم قبولها.

وأرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما يكفي من المواد الجراحية لمعالجة 100 شخص إلى أحد المستشفيات العامة في مدينة حلب السورية. المزيد من المعدات الطبية في طريقها إلى حلب واللاذقية وطرطوس. كما يتبرع الصليب الأحمر بالأغذية المعلبة والبطانيات والمراتب وغيرها من المواد الأساسية لتوزيعها في العديد من الملاجئ التي يتم إنشاؤها في المناطق المتضررة.

كما أرسلت اليونان، الجارة والمنافسة التاريخية لتركيا، فريقا من 21 منقذا وكلاب إنقاذ وعربة إنقاذ خاصة ، إلى جانب مهندس إنشائي وخمسة أطباء وخبراء في تخطيط الزلازل في طائرة نقل عسكرية.

وأعلن الجيش اللبناني أنه سيرسل فريقا من 15 فردا من فوج الهندسة العسكري إلى سوريا المجاورة للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في البلاد. جاء إعلان الثلاثاء بعد يوم من إرسال الجيش 20 فردا من نفس الفوج إلى تركيا لمساعدة رجال الإنقاذ هناك الذين يتسابقون للعثور على ناجين.

كما تعهدت مصر بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لتركيا.

الطقس السئ يزيد من أوجاع تركيا وسوريا

من جهتها أكدت هيئة الاذاعة البريطاني "بي بي سي"، أن الزلزال المدمر لم يأتي وحده بل جاء ومعه طقس سىء وأمطار غزيرة وثلوج أعاقت عمليات الانقاذ، الا أن رجال الإنقاذ يكافحون في سباق مع الزمن للعثور على الناجين من الزلزال.

وبحسب الإذاعة البريطانية شهدت مدينة أضنة جنوبي تركيا عمليات انقاذ واسعة النطاق بالآليات الثقيلة التى تعمل طوال الليل، مع أضواء تضيء المباني المنهارة وألواح ضخمة من الخرسانة من حين لآخر.

وتابعت أن مدينة أضنة كانت مليئة بالمشردين، الذين فقدوا منازلهم والآخرون خائفون من توابع الزلزال، وقد ترك البعض بدون أحذية ومعاطف، وسط توقعات بإنخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في وقت لاحق من هذا الأسبوع في تركيا.

وتوقفت حركة المرور صباح الثلاثاء على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى مدينة ماراس التركية ، بالقرب من مركز الزلزال.

وقال أحد فرق البحث والإنقاذ في طريقهم إلى المدينة ، كانت شاحنتهم محملة بالمعدات والإمدادات المتخصصة ، في تصريحات بي بي سي إنهم حريصون على البدء في البحث عن ناجين ، لكن لم يكن لديهم أي فكرة عن مدى خطورة الدمار عند وصولهم.