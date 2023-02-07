فتحت مديريات التعليم باب تظلمات الشهادة الاعدادية 2023 لطلاب الصف الثالث الاعدادي بعد أن أعلنت أغلبها نتيجة الشهادة الإعدادية منذ أول أمس الأحد ومستمرة باقي المحافظات في إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة.

ومع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ازداد البحث عن مجموع درجات الصف الثالث الاعدادي 2023 وكيفية عمل تظلم على النتيجة، وهو ما تجيب عنه الدستور في التقرير التالي.

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توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية والتي تكون ثابتة لكافة طلاب الصف الثالث الاعدادي في جميع أنحاء الجمهورية ويأتي توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي للمواد التي تضاف للمجموع كالتالي:

مادة اللغة العربية 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة .

مادة الدراسات الإجتماعية 20 درجة .

مادة الرياضيات 30 درجة .

مادة العلوم 20 درجة .

ليكون المجموع الكلي لكافة المواد لطلاب الصف الثالث الاعدادي هو 140 درجة للفصل الدراسي الواحد، و 280 جنيه للعام الدراسي كامل.

كيفية عمل تظلم الشهادة الاعدادية 2023

مع إعلان كافة محافظات الجمهورية عن نتيجة الشهادة الاعدادية التزامًا بقرار وزارة التربية والتعليم بإعلانها قبل انتهاء إجازة منتتصف العام التي تنتهي يوم الخميس المقبل على أن يعود الطلاب للدراسة يوم الأحد – بداية الاسبوع المقبل - ، حددت مديريات التربية والتعليم في المحافظات كيفية عمل تظلم فى الشهادة الاعدادية للطلاب الذين يرغبون في إعادة جمع الدرجات أو التأكد من تصحيح كافة أسئلة الامتحانات وتأتي خطوات عمل تظلم الصف الثالث الاعدادي كالتالي :

أولًا على الطالب التوجه إلى شئون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة له مدرسته .

ثانيًا : لابد من دفع رسوم تظلمات الصف الثالث الاعدادي وقيمتها 35 جنيها عن كل مادة.

ثالثًا : يقوم الطالب بملء الاستمارة الخاصة بالمواد التي يريد التظلم عليها بكتابة بياناته كاملة .

رابعًا : لابد أن يستلم الأمر إيصال بقيمة الرسوم التي دفعها مقابل طلب تظلم الشهادة الاعدادية.

خامسًا : تقوم المدرسة بتحديد موعد للطالب من أجل الإطلاع على صور أوراق إجابته ، ويحضر مراجعة الطالب للمادة المتظلم عليها مع ولي أمره لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا.

سادسًا : لابد أن يمضي ولي الأمر على إقرار أنه قام بالإطلاع على أوراق المواد المتظلم فيها، مع إرفاق عدد 2 صورة من بطاقته الشخصية.

سابعًا : تتم عمليات المراجعة للملاحظات التي تقدم بها الطالب، ويحصل على درجاته في حالة ثبوت وجود خطأ في جمع الدرجات أو وجود أسئلة لم يتم تصحيحها .