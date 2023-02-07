الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الأعلى للإعلام»: قرارات فورية تصل إلى حد سحب الترخيص ضد تجاوزات الفضائيات

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس اجتمع بكامل أعضائه لدراسة ما جرى رصده في الوسط الإعلامي الرياضي، مؤكدا أن المجلس مستمر غدا وبعد غد في بحث التجاوزات بحضور الجهات المختصة.

وأضاف جبر أن المجلس تدخل بعد انتهاء أمل  تسوية الخلافات القائمة في الوسط الرياضي.

وتابع أن المجلس سيتخد قرارات فورية وعاجلة ضد أية تجاوزات في المحطات الفضائية، ومن الممكن سحب التراخيص من القنوات المتجاوزة.

وانتهى منذ قليل الاجتماع المغلق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، لبحث تجاوزات الإعلام الرياضي.

الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر الإعلام الرياضي تجاوزات الإعلام الرياضي الوسط الرياضي المحطات الفضائية

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