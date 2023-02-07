محمد رضوان: «أشرف زكى قالى هتبقى نجم مصر»

قال الدكتور محمد رضوان، إن الجمهور المصري متعلق بصورة كبيرة بدوره "رمضان حريقة"، مشيرًا إلى أنه يحب التمثيل بصورة كبيرة، وذلك لأن الفن هو هوايته وشغفه واستمتاعه.

المعهد العالي للسينما

وأكد الدكتور محمد رضوان، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه قبل تخرجه في كلية الآداب، كان يأتي لهم أساتذة من المعهد العالي للسينما، معبرًا: "أشرف زكي أقنعني إني أقدم في المعهد بعد ما اتخرج، وكنا قاعدين مرة من 5 سنين وأشرف زكي قالي محمد رضوان هيبقى نجم مصر".

حب المسرح

وأضاف في حديثه، أن شغفه للفن بدأ من مسرح الجامعة، حيث كانت بداياته في المسرح قليلة ولكنه كان سعيد بها للغاية.