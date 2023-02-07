وزيرة الهجرة: الجالية المصرية بتركيا تتمركز فى الغرب وعددها 30 ألفًا

قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قلوبنا مع كل المواطنين في تركيا وسوريا ونتمى لهم السلامة، بعد الزلزل الذي ضرب تركيا وسوريا.

التواصل مع السفير المصري بتركيا للإطمئنان على المصريين

وأضافت "الجندي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنها سارعت بالتواصل مع السفير المصري في تركيا للاطمئنان عليه وعلى البعثة وللمواطنين الموجودين في الخارج، البالغ عددهم 30 ألف مواطن تقريبا في تركيا.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أعداد كبيرة من المصريين في مناطق حدوث الزلزال في تركيا، إذ وقع الزلزال في منطقة جنوب شرق تركيا، بينما معظم الجالية المصرية تتمركز في الغرب مثل اسطنبول.

وأكدت أن السفير المصري في تركيا أخبرها بأنهم سارعوا بالاتصال بالخارجية التركية وجميع الأجهزة هناك، موضحة أن الوضع هناك في تخبط وارتباك نظرا لأن الحدث جلل كما أن الزلزال وتوابعه كانوا أكبر من الاستعدادات.