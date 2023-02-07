مواعيد نوات الإسكندرية 2023.. ما تريد معرفته عن الأسماء والتداعيات

مواعيد نوات الإسكندرية، وانتهاء موجة الطقس السيئ، وموسم الأمطار هي ما يبحث عنه الكثير من أهالي محافظة الإسكندرية، وذلك عقب تعرض المحافظة لعدد من النوات الشديدة التي المتتالية والتي تتسم بالأمطار الغزيرة الرعدية والرياح الشديدة وارتفاع الأمواج.

ويتساءل أهالي الإسكندرية عما إذا كان هناك نوات أخرى تشهدها المدينة الساحلية، وذلك عقب نوة الكرم التي امتدت تداعياتها لليوم التاسع على التوالي، حيث تعد من أطوال النوات التي اجتاحت عروس المتوسط هذا العام، وتوقفت فيها حركة الملاحة والصيد.



تداعيات نوة الكرم غزيرة الأمطار

ومع استمرار المنخفض الجوى على الإسكندرية وتداعيات نوة الكرم والتي أطلق عليها الصيادون القدامى هذا الاسم، لغزارة أمطارها وارتفاع امواج البحر، نتعرف عن باقي نوات الشتاء ومواعيد النوات التي تأتي على الإسكندرية بدءً من غسيل البلح وحتى رياح النقطة الصيفية.

مواعيد نوات الإسكندرية 2023



نوة رياح الصليب «غسيل البلح»

تبدأ النوات مع فصل الخريف بنوة رياح الصليب أو "غسيل البلح" حيث تتعرض سواحل الإسكندرية للنوة في

30 سبتمبر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية.

نوة الرياح الصليبة

نوة الرياح الصليبة تأتي على الإسكندرية في 20 أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام، تصاحبها رياح غربية، وتكون ممطرة غالبًا.

نوة المكنسة

تتعرض الإسكندرية، لنوة المكنسة في 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، ـصاحبها رياح شمالية غربية وتكون شديدة الأمطار، وهي من أشد النوات.

نوة باقي المكنسة

تأتي نوة باقي المكنسة في 22 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، تصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة.

نوة قاسم

نوة قاسم تعد من أشد النوات، وتأتي في 4 ديسمبر، تستمر لمدة 5 أيام، وتصاحبها رياح جنوبية غربية، كما تصحبها عواصف شديدة، وسميت قاسم بسبب غرق أحد الصيادين قديمًا في توقيتها فأطلق عليها هذا الاسم.

نوة الفيضة الصغرى

نوة الفيضة الصغرى تأتي في 19ديسمبر، وتستمر لمدة 5ايام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وسميت الفيضة لفيض البحر، والصغرى لوجود نوة الفيضة الكبرى وتكون الأشد.

نوة عيد الميلاد

تتعرض لها مدينة الإسكندرية في 28 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد وتستمر لمدة يومين يصاحبها رياح غربية شديدة الأمطار.

نوة رأس السنة

تأتي نوة رأس السنة في 2 يناير، وتستمر لمدة 4 أيام، وتصحبها رياح غربية ممطرة.

نوة الفيضة الكبرى

نوة الفيضة الكبرى تتعرض لها المحافظة في 12 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام، تصاحبها رياح جنوبية غربية وتكون شديدة الأمطار، وهي من أشد نوات الشتاء وترتفع فيها الأمواج وتغزر الأمطار الرعدية.

نوة الغطاس

تتزامن نوة الغطاس مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس في 19 يناير، وتكون 3 أيام، وتصاحبها رياح غربية ممطرة.

نوة الكرم

نوة الكرم تأتي في 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام وتصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار، وهي من أطول نوات الشتاء.

نوة الشمس الصغيرة

تتعرض الإسكندرية لنوة الشمس الصغيرة في 18 فبراير، وتستمر لمدة 3 أيام، وتصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار، وتتساقط فيها الأمطار مع طلوع الشمس.

نوة السلوم

نوة السلوم تأتي في 2 مارس تستمر لمدة يومين يصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة، وتكون الرياح قادمة من الشبوم.

نوة الحسوم

تشهد الإسكندرية في 9 مارس نوة الحسوم والتي تستمر لمدة 7 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة غالبًا.

نوة الشمس الكبيرة

نوة الشمس الكبيرة، تأتي في 18 مارس، وتستمر لمدة يومين ويصاحبها رياح شرقية، ولا تكون ممطرة غالبًا.

نوة عوة وبرد العجوزة

نوة عوة وبرد العجوزة، آخر النوات الشتوية تهب على الإسكندرية في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية.

رياح الخماسين

تتعرض الإسكندرية لرياح الخماسين، في 23 أبريل وتكون لمدة يومين، ويصاحبها رياح شرقية ساخنة.

رياح النقطة

تهب رياح النقطة على المدينة الساحلية في 18 يونيو، وتستمر لمدة يومين، يصاحبها رياح شرقية ساخنة.