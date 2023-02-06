الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إعلان القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة بنها

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة بنها، وذلك بعد اجتماع لجنة البت في الطعون اليوم الإثنين، وفق الجدول الزمني السابق الإعلان عنه، والتي تضمنت 9 مرشحين.

وتقرر أن يكون موعد المقابلات للمرشحين على منصب رئيس جامعة بنها، يوم الخميس 2 مارس 2023، اعتبارًا من الساعة التاسعة والنصف صباحا، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وطبقا ً للقائمة النهائية، على ألا تزيد مدة العرض التقديمي لكل مرشح عن 10 دقائق.

القائمة النهائية للأسماء المرشحة للمنصب مرتبة وفقاً لتاريخ الترشح:

1 أ.د/ تامر سمير محمود نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب
2 أ.د/ ناصر خميس بركات الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث
3 أ.د/ إسلام محمد محمود شيحة أستاذ بقسم الفيزياء - كلية العلوم - جامعة بنها
4 أ.د/ محمد فهمي شندي عامر أستاذ الأنف والأذن والحنجرة - كلية الطب - جامعة بنها
5 أ.د/ السيد عبدالحميد علي فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
6 أ.د/ عبدالمؤمن شمس الدين عبدالخالق عميد كلية الفنون التطبيقية - جامعة بنها
7 أ.د/ جمال السيد عبدالعزيز عبدربه وكيل كلية الهندسة بشبرا لشئون التعليم والطلاب - جامعة بنها
8 أ.د/ محمد جمال الدين عبدالحميد الأشهب عميد كلية الطب البشري – جامعة بنها
9 أ.د/ عبير فتح الله الرباط أستاذ ورئيس قسم الفلسفة – كلية الآداب – جامعة بنها 

القائمة النهائية للمرشحين المجلس الأعلى للجامعات جامعة بنها المرشحين لرئاسة جامعة بنها منصب رئيس جامعة بنها

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