محمد الباز يقدم واجب العزاء فى الراحل شريف إسماعيل

قدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، واجب العزاء في الراحل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 68 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ويقام عزاء الراحل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، اليوم الإثنين، في مسجد المشير طنطاوي، بعد أن شهد المسجد أيضًا مراسم جنازته، وسط حرص عدد من الشخصيات المهمة في الدولة على حضورها، وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المهندس شريف إسماعيل شغل منصب رئيس مجلس الوزراء منذ 19 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

الراحل من مواليد 6 يوليو عام 1955، حيث تخرج عام 1978 في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1978.

تدرج الراحل المهندس شريف إسماعيل في عدة مناصب، حيث بدأ العمل بشركة إنبي منذ عام 1979 حتى عام 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة ثم وكيل وزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى عام 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام 2007 حتى 2013، وزير البترول منذ 16 يوليو 2013 وحتى 18 سبتمبر 2015.

الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء

الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء

الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء

الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء