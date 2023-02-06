الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

محمد الباز يقدم واجب العزاء فى الراحل شريف إسماعيل

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء

قدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، واجب العزاء في الراحل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 68 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ويقام عزاء الراحل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، اليوم الإثنين، في مسجد المشير طنطاوي، بعد أن شهد المسجد أيضًا مراسم جنازته، وسط حرص عدد من الشخصيات المهمة في الدولة على حضورها، وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المهندس شريف إسماعيل شغل منصب رئيس مجلس الوزراء منذ 19 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

الراحل من مواليد 6 يوليو عام 1955، حيث تخرج عام 1978 في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1978.

تدرج الراحل المهندس شريف إسماعيل في عدة مناصب، حيث بدأ العمل بشركة إنبي منذ عام 1979 حتى عام 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة ثم وكيل وزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى عام 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام 2007 حتى 2013، وزير البترول منذ 16 يوليو 2013 وحتى 18 سبتمبر 2015.

الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء
الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء
الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء
الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء
الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء
الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء
الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء
الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء
الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء
الدكتور محمد الباز يقدم واجب العزاء
شريف اسماعيل الدكتور محمد الباز المهندس شريف إسماعيل وفاة شريف إسماعيل عزاء شريف إسماعيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الأول

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم