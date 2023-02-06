نائب الرئيس التركى: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال لـ1541 قتيلًا

عقد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أبرز مستجدات الزلزال المدمر في البلاد، مشيرًا إلى ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 1541، بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية.

وأعلن نائب الرئيس التركي ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا إلى 1541 قتيلا وأكثر من 9700 مصاب، مشيرا إلى أن الملاحة الجوية عادت إلى كل المطارات التركية باستثناء مطار أنطاكيا.

فيما أشار أوقطاي إلى أنه تم تسجيل حتى الآن أكثر من 9700 إصابة جراء الزلزال، لافتا إلى أن هناك صعوبات في إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة.

آخر إحصائيات ضحايا الزلزال

وأعلنت الحكومة التركية، الإثنين، آخر إحصائيات ضحايا زلزال «آخر الليل» المدمّر.

وأعلن أورهان تتار، مدير عام إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد إلى 1121 شخصًا.

وقال تتار، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم:"عدد ضحايا الزلزال في تركيا وصل إلى 1121 و7 آلاف 634 مصابًا وانهيار ألفين و834 مبنى".

وأعلن جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، في بيان اليوم تقديم دعم فوريا لتركيا بعد الزلزال المروع.

قال المسئول البريطاني:"نقف مستعدين لتقديم مزيد من الدعم حسب اقتضاء الحاجة" وسنرسل 76 متخصصًا في البحث والإنقاذ وأربعة كلاب بحث ومعدات إنقاذ ستصل إلى تركيا هذا المساء.

الكويت ترسل طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من تركيا

وأعلنت الكويت إرسال طائرة خاصة لإجلاء المواطنين الكويتيين من المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح أن القيادة السياسية وجهت بإرسال طائرة خاصة للمناطق التي ضربها الزلزال لإجلاء المواطنين الكويتيين من هناك.

وأكد أن وزارة الخارجية تتابع بشكل مباشر، عبر بعثتيها في أنقرة وإسطنبول، أحوال المواطنين الكويتيين الموجودين في المناطق المتضررة وتعكف على ضمان سلامتهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.