الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يلتقي ممثلي البنك الدولي لبحث سبل التعاون المشترك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الإثنين، ممثلي البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية لمساندة التنمية الاقتصادية، لمناقشة سبل التعاون المشترك بهدف تحسين القدرة على التصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث تم بحث سبل التعاون  لتقديم و تجهيز المشروعات المطروحة لتطوير محافظة الإسكندرية، وخاصة البنية التحتية ومشروعات مواجهة مياة الأمطار.

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وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات التاريخية والحضارية المميزة، وبها العديد من المعالم السياحية والأثرية، إلا أنها من بين المدن الأكثر تعرضا وتأثرا بالتغييرات المناخية.

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يُذكر أن المؤسسة الدولية للتنمية يتركز عملها على مكافحة الفقر، تُقدم خلاصة تجاربها ومعارفها وخبراتها ومواردها لمساندة  البلدان   للتصدي للتحديات العالمية مثل الأوبئة والجوائح وتغيُّر المناخ والصراع، وذلك من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التحديات.

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عُقد الاجتماع في ديوان عام محافظة الإسكندرية بحضور الدكتورة إيمان شرف مدير عام العلاقات العامة والإعلام والعلاقات الخارجية بالمحافظة، وممثلي البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية لمساندة التنمية الاقتصادية.

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الإسكندرية ممثلي البنك الدولي المؤسسة الدولية للتنمية سبل التعاون المشترك مشروعات مواجهة مياة الأمطار

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