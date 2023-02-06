الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 8 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية خلال حملة بقرى المنيا (صور)

جانب من حملات إزالة
جانب من حملات إزالة التعديات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالقري التابعة لها وتمكنت من رصد وإزالة 8 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

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وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا،  ان الوحده المحليه بقرية بنى احمد الغربيه وأجهزتها التنفيذيه تمكنت اليوم من تنفيذ حملة مكبرة بشوارع القرية أسفرت عن رصد وتنفيذ إزالة فوريه لـ 4 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة قيراطين ونصف بقرية طهنشا وعزبة الحكيم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير .

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وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية، رصد حالتي تعدي على ارض زراعيه بقرية زهرة وعزبة الإصلاح علي مساحة 39 سهم.

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المنيا إزالة حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري المنيا قري تلة والبرجاية وبني أحمد الغربية اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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وائل لطفي

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