الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الدقهلية»: ضبط وإعدام طن أغذيه منتهية الصلاحية بالمنصورة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شن مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة، حملة مكبرة علي مدينة المنصورة للتأكد من وصول غذاء صحي امن للمواطنين حيث تم المرور علي 13منشاة غذائية تبين ان منها 8 تدار بدون ترخيص واثنان بهم خطر داهم يستوجب وقف النشاط فورا.

IMG-20230206-WA0064


وتم إبلاغ الجهات المعنية بضرورة غلق تلك المنشآت.

IMG-20230206-WA0063

ومن جهته اعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم ضبط مربي مستوردة وارد تركيا منتهية الصلاحية وبها تغير في خواصها الطبيعية بعدد 25كرتونة كل كرنونة بها 48برطمان كل برطمان 425جرام انوامختلفة(مشمش/برتقال /تين) باجمالي وزن 510 كجم،و تحرير عدد 12 محضر منها 8محاضر لعدم حمل شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية وكذا 4 محاضر بالقرا، 96 لنقص الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المنشأة ،و اعدام 570 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة عبارة عن 170كيلو خضار مجمد 120 لحوم مصنعة (مفروم _برجر سوسيس _كفتة) 50كيلو بطارخ أسماك مجمدة ،30كيلو خبز منتهي الصلاحية، 70كيلو مصنعات دجاج، 80كيلو جبنه عبوات، 30كيلو أسماك ، 20كيلو جمبري.
وأضاف أنه تم سحب عدد 7 عينه مختلفه تم إرسالها للمعامل المشتركه للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي من عدمه، مشيرًا إلى استمرار الحملات يوميا حسب الخطه الموضوعه للتأكد من سلامة الاغذية المقدمة للمواطنين.

IMG-20230206-WA0066

كما كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومن خلال فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي  لسرعة التعامل الفوري وتقديم كافة اوجه الدعم لسيدة مسنة تلاحظ تواجدها بشارع ميدان المحطة بالمنصورة وذلك في اطار جهود محافظة الدقهلية للقضاء علي ظاهرة التشرد والتسول وتوفير حياة كريمة من حيث المأكل والمشرب والمأوى لهذه الفئات.

مكتب الاغذيه المنصورة حملة مكبرة المواطنين منشآت غذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

عروض الفرقة العسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم