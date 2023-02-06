«صحة الدقهلية»: ضبط وإعدام طن أغذيه منتهية الصلاحية بالمنصورة

شن مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة، حملة مكبرة علي مدينة المنصورة للتأكد من وصول غذاء صحي امن للمواطنين حيث تم المرور علي 13منشاة غذائية تبين ان منها 8 تدار بدون ترخيص واثنان بهم خطر داهم يستوجب وقف النشاط فورا.



وتم إبلاغ الجهات المعنية بضرورة غلق تلك المنشآت.

ومن جهته اعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم ضبط مربي مستوردة وارد تركيا منتهية الصلاحية وبها تغير في خواصها الطبيعية بعدد 25كرتونة كل كرنونة بها 48برطمان كل برطمان 425جرام انوامختلفة(مشمش/برتقال /تين) باجمالي وزن 510 كجم،و تحرير عدد 12 محضر منها 8محاضر لعدم حمل شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية وكذا 4 محاضر بالقرا، 96 لنقص الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المنشأة ،و اعدام 570 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة عبارة عن 170كيلو خضار مجمد 120 لحوم مصنعة (مفروم _برجر سوسيس _كفتة) 50كيلو بطارخ أسماك مجمدة ،30كيلو خبز منتهي الصلاحية، 70كيلو مصنعات دجاج، 80كيلو جبنه عبوات، 30كيلو أسماك ، 20كيلو جمبري.

وأضاف أنه تم سحب عدد 7 عينه مختلفه تم إرسالها للمعامل المشتركه للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي من عدمه، مشيرًا إلى استمرار الحملات يوميا حسب الخطه الموضوعه للتأكد من سلامة الاغذية المقدمة للمواطنين.

كما كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومن خلال فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي لسرعة التعامل الفوري وتقديم كافة اوجه الدعم لسيدة مسنة تلاحظ تواجدها بشارع ميدان المحطة بالمنصورة وذلك في اطار جهود محافظة الدقهلية للقضاء علي ظاهرة التشرد والتسول وتوفير حياة كريمة من حيث المأكل والمشرب والمأوى لهذه الفئات.