نائب بالشيوخ يطالب بمنصة إلكترونية لتوسيع الرقابة على الدراميه السينمائية

نائب بالشيوخ يطالب بمنصة إلكترونية لمساعدة الدعاة وتوسيع الرقابة علي الدراميه السينمائية وضبط الاسعار للقضاء علي العنف الأسرة.

أكد اللواء هارون ابوسحلي عضو مجلس الشيوخ ان العنف الاسرة له اسباب عديده اولها الزواج المبكر والتكافؤ بين الزوجين خاصة في السن ، وانخفاض الدخل الاسري وارتفاع الاسعار والفقر والمخدرات بالاضافه الي مستوي التعليم والزيادة السكانيه وجائحه كورونا كان لهم تاثير كبير.

ولفت ابوسحلي في كلمته أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة ، بانه بات من الضرورة التوسع في الحلول واولها وحدات الدعم النفسي وتفعيل دور الانديه لحماية الطفولة.

وتابع ابوسحلي بضرورة انشاء منصة الكترونيه تتضمن الخطب لتساعد الدعاه في الرجوع اليها ، وتوسيع الرقابه علي المواد الدراميه السينمائية وتجريم ظاهرة العنف بالإضافة لضبط الأسعار.

وقال النائب فاروق المقرحي: "أين ذهبت الأخلاق، أين ذهب احترام الكبير والعطف على الصغير، لابد أن نتحدث عن الأخلاق، لماذا انهارت الأخلاق فى المجتمع، أين الأسرة وتماسكها ومكانة الأب والأم فيها، واحترام الأبناء لبعضهما البعض، حاليا الآباء لا يسيطرون على الأبناء، ما يحدث فى المجتمع عيب فينا".

وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "أضم صوتى لك، البحث عن الأسباب وليس العوار فى الظواهر فى مجملها، لكن طالما أن هذه الأمور هناك اتفاق على أنها داخليا بيننا لابد من مقاومتها للعودة إلى ما كنا عليه".

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، إن ظاهرة العنف الأسري هي ظاهرة عالمية، وهناك زيادة فى العنف الأسري، ومعالجة ذلك من خلال زيادة الطاقة المجتمعية ومعدل النمو، متابعا: التكنولوجيا لها وظائفها والإعلام له وظائفه، والفن له دوره، وهناك قوانين صدرت نتيجة أفلام وفنون".