الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مكان انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

يتسابق القراء على زيارة معرض الكتاب من كل عام لاقتناء ما يرغبون فيه من كتب في المجالات المختلفة، هذا المعرض الذي يعد أكبر حدث ثقافي في مصر وينال من الاهتمام جزءًا كبيرًا على مستوى المؤلفين والقراء على حد سواء.

موعد نهاية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

 وتزداد عمليات البحث منذ انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في 25 يناير 2023 حول مكان إقامة المعرض، الذي ينتهي اليوم الموافق 6 فبراير، إذ عقد على مدار 12 يومًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً. 

مكان معرض الكتاب 2023

استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب جمهوره من القراء منذ الخميس الموافق 26 يناير الجاري، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، واتخذ المعرض شخصية العام الكاتب الكبير صلاح جاهين، فيما اتخذ شخصية معرض الطفل كامل كيلاني، وتبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب 5 جنيهات فقط، كما أن الدخول مجانا للأطفال، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، وبإجمالي خمس صالات للعرض، فضلا عن احتوائه على صالة مخصصة لأنشطة وكتب الأطفال.

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وطبقا لعدة تقارير فإن عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية الأجنبية وصل إلى 1047 دار نشر وتوكيل مصري وعربي وأجنبي، منهم 707 ناشرين وتوكيلات مصرية، و340 ناشرا وتوكيلا أجنبيا، فضلا عن مشاركة 53 دولة في معرض الكتاب هذا العام، الذي يحظى باهتمام بالغ على المستوى الرسمي والشعبي.

لم يخلُ اهتمام معرض الكتاب من الرقمنة، إذ توفر هيئة الكتاب خدمة البيع أونلاين عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالمعرض و التوصيل لأي مكان داخل مصر وذلك في إطار حرصها على التيسيير على القراء في مختلف ربوع مصر، من خلال البريد المصري.

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