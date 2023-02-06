«معارك خسرها هيكل».. كتاب يرد غيبة الأستاذ في معرض الكتاب

شهد جناح دار المعارف في قاعة ٤ زحام كبير في اليوم الأخير لمعرض الكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، ويأتي هذا الزحام بسبب الخصومات الكبيرة التي أعلنتها الدار على كتب كثيرة، ومن هذه الكتب التي لاقت رواجاً كبيراً، “معارك خسرها هيكل” لكاتبه عبده مباشر، وهو الكتاب الذي يتناول سيرة الكاتب الراحل الكبير محمد حسنين هيكل، ومعاركه الصحفية الشهيرة التي خاضها وانتصر في بعضها، وخسر البعض منها أيضاً.

ويقول أحد المسئولين عن الجناح، إن "أعمال الكاتب الكبير تحظى دائماً بأهتمام الجميع، بمختلف الأعمار، ويعتبر كتاب “معارك خسرها هيكل” واحداً من الكتب الشيقة والمختلفة التي صدرت عن الكاتب الكبير بدار المعارف، لأنه يتناول أسباب هجوم بعض خصوم هيكل عليه، وأسباب هذا الهجوم، وأيضًا دفاع أنصاره عنه، حتى بعد وفاته، ويعتبر سعر الكتاب مخفض جداً، مما ساعد الجمهور على اقتنائه، حيث إن سعره ٢٥ جنيهاً، وهو بالطبع مبلغ زهيد مقارنة بعمل كتابي يتناول سيرة كاتب كبير مثل الأستاذ هيكل".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.