الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال لـ237 وفاة و639 إصابة

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت سوريا عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة في محافظات (حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس) جراء الزلزال المدمر.

وقال مسئول في وزارة الصحة السورية إنه تم رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المشافي في كل المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات للمشافي، كما تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وتوجيه المشافي الخاصة لفتح أبوابها للمصابين واستقبال كل الحالات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية. 

من جهته، قال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال، رائد أحمد، إن سوريا تأثرت بالزلزال الذي حدث في شمال اسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها، لافتًا إلى أن المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب كانت الأشد تأثرًا.

وأكد أحمد أن الزلزال الرئيسي قوته 7.7 حدث في شمال لواء إسكندرون بمنطقة يابسة أي لم يحدث في البحر، وبالتالي ليست هناك مؤشرات على حدوث موجات تسونامي كما يعتقد البعض.

ففي حلب ذكرت قناة الإخبارية السورية أنه جراء الزلزال، تهدم عدد كبير من الأبنية، حيث تم رصد انهيار 21 بناء في حلب أكثرها ضمن أحياء الفردوس والصالحين وصلاح الدين وتضرر عدد كبير من السيارات.

من جهته، أفاد نائب رئيس المكتب التنفيذي بمحافظة حلب بوقوع 24 حالة وفاة سجلت بمشفى الرازي ومئة إصابة.

ودعت محافظة حلب الأهالي وشركات القطاع الخاص من متعهدين ومقاولين ممن لديهم آليات لمؤازرة مؤسسات القطاع العام والمديريات الخدمية للاستنفار والمساهمة في عمليات الإنقاذ خصوصًا في الأحياء الشعبية.

من جهته، قال محافظ اللاذقية، عامر إسماعيل: "توجد 68 وفاة و340 إصابة، و52 بناء في حالة انهيار كلي، وفي مدينة جبلة 21 بناء في حالة انهيار".

وفي مدينة القدموس، تم تسجيل انهيار عدد من الأبنية بمحيط قلعة القدموس الأثرية وانتشال مواطنين اثنين من بين الأنقاض وهما بصحة جيدة.

حلب اللاذقية حماه طرطوس الزلزال سوريا اصابة

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