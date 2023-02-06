الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمنى: رفع درجة الاستعداد بالطرق لمواجهة موجة الطقس السيئ

ارشيفية
ارشيفية

قال مصدر أمني، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بكل إدارات المرور تنسيقًا مع الإدارة العامة للمرور تزامنًا مع التداعيات المناخية وسوء الأحوال الجوية في أعقاب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

 

وأضاف المصدر، أنه تم التشديد على تكثيف التواجد الميداني لمساعدة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية اليوم، بالإضافة إلى تعزيز التواجد الأمني بكل الشوارع والميادين، لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، لافتًا كذلك إلى التواجد المكثف للقيادات الأمنية؛ لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

 

وأوضح المصدر، أنه تم نشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش المرورية على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات؛ لرفع أي معوقات مرورية، ومساعدة المواطنين الذين تعطلت سياراتهم على الطرق.

 

وأكد المصدر أن قوات الحماية المدنية ستقوم بالمساهمة فى التدخل فى حال رصد أى تجمعات لمياه الأمطار تؤثر على حركة المرور.

 

وذكر المصدر، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية، وتجهيز كل المعدات والأطقم والقوات اللازمة؛ للمساهمة في الحد من آثار الأمطار، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفوري فى كل المواقف الطارئة. 

 

ونوه المصدر، بأن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، والهادف نحو تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين، ولاسيما فى المواقف الطارئة.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

 

مصدر أمني رفع درجة الاستعداد موجة الطقس السيئ الطقس السيء الإدارة العامة للمرور

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