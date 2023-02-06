الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: تشكيل لجنة لدراسة الإعاقات لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة

خليل محمد
خليل محمد

قال خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء تتولى وزارة التضامن رئاستها لدراسة كل إعاقة من الإعاقات سواء السمعية أو البصرية وإعاقات العين الواحدة وغيرها، مؤكدا أنه يتم العمل على تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، من أجل سرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة.

وأوضح لـ “الدستور”، أنه يشترط لحصول أصحاب إعاقة العين الواحدة على بطاقة الخدمات المتكاملة، أن تكون مرتبطة بقوة إبصار العين الأخرى، فإذا كانت العين الأخرى أقل من 6/18 ينطبق عليه مفهوم الشخص ذوي الإعاقة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إعاقات المرحلة الثانية المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة.

وأضافت الوزارة، أن إعاقات المرحلة الثانية المتاح لها التقدم هى:-

- الأشخاص ذوو الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة.

- الأشخاص ذوو الإعاقات المتوسطة.

وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب التأهيل التى تستقبل طلبات أشخاص ذوي الإعاقة منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن دور مكتب التأهيل في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة هو:-

- الاطلاع على التقارير الطبية.

- مراجعـة شروط وأنواع الإعاقات المرحلة وشدتها (الإعاقات الشديدة والمتوسطة).

- مراجعة البيانات الأساسية التي أدخلها المواطن عند التسجيل وإجراء تعديلها عند الحاجة.

وأكدت وزارة التضامن، أن من أهم مزايا البطاقات هو الحصول على فرصة عمل ضمن نسبة الـ5%، كما لأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أو بين راتب ومعاش مستحق، بالإضافة إلى الإعفاء من شرط التوزيع الجغرافي لطلاب المدارس والجامعات والإقامة بالمدن الجامعية، وأيضًا الالتحاق بالمدارس والجامعات الدامجة.

وأوضحت أن بطاقة الخدمات المتكاملة منصوص عليها في المادة الخامسة من القانون، وتعد وسيلة لإثبات الإعاقة، ويحصل من خلالها ذوي الهمم على مزايا.

إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي التقارير الطبية الجمع بين معاشين

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