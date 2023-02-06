إحالة 10 متهمين بالتنقيب عن الآثار في البساتين للجنايات

أمرت نيابة البساتين، بإحالة 10 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار.

نجحت الداخلية في ضبط 10 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتردد على عقار كائن بدائرة القسم وقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخله.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وتم ضبط 10 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ملك أحدهم، وبداخلها حفرة بعمق 40 مترا وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.