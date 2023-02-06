الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الصينى: 2022 استثنائى فى العلاقات الصينية المصرية

لياو لي تشيانج
لياو لي تشيانج

أبرزت وكالة شنينخوا الصينية، إقامة السفارة الصينية بمصر حفل استقبال بمناسبة رأس السنة الصينية، والذي جمع مئات الحضور من كلا البلدين ، الذين استمتعوا بالعروض الثقافية وتبادلوا أمنيات العام الجديد في أجواء احتفالية.

 

واحتوى الحدث على موسيقى تعزفها الآلات الصينية التقليدية ، وعروض غنائية لأغاني عربية وصينية شهيرة ، بالإضافة إلى تداخلات صينية نظمها المصريين الأصليين.

 

وسلط السفير الصيني في مصر لياو لي تشيانج في كلمه له الضوء على عام 2022 باعتباره عامًا استثنائيًا للعلاقات الصينية العربية ، مشيرًا إلى الانعقاد الناجح للقمة الأولى بين الصين والدول العربية ، وتوافق الجانبين على بذل كل جهد لبناء، والمجتمع الصيني العربي مع مستقبل مشترك في العصر الجديد ، من بين أمور أخرى.

 

وقال لياو "كان عام 2022 استثنائيا أيضا للعلاقات الصينية المصرية" ، مضيفا أن العلاقات الثنائية شهدت تطورات دولية وإقليمية عميقة ومعقدة ، أصبحت من خلالها الأهمية الاستراتيجية والشاملة للعلاقات أكثر بروزا.

 

وأشار لياو إلى أن عام 2023 هو أول عام يتم فيه التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية للمؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني وكذلك نتائج القمة الأولى بين الصين والدول العربية ، معربًا عن استعداده للعمل مع مصر لبناء الصين، ومجتمع مصري مصير مشترك في العصر الجديد.

 

وكان من بين الحضور وزير الطيران المدني المصري محمد عباس ، ورئيس هيئة تنشيط السياحة عمرو القاضي ، بالإضافة إلى خبراء مصريين في الشئون الصينية وممثلين عن المؤسسات والشركات الصينية العاملة في مصر.

 

وقال القاضي إن مصر حكومة وشعبا ترحب ترحيبا حارا بالسياح الصينيين ، مضيفا أن "الوجهات السياحية في جميع أنحاء مصر مستعدة تماما لاستقبال السياح الصينيين".

 

قال علي الحفني ، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية ومقرها القاهرة والسفير المصري السابق لدى الصين ، إن مصر والصين حريصتان على الحفاظ على الزخم الجيد للعلاقات الثنائية المتنامية، كما أعرب عن أمله في تقدم مطرد للصين نحو إنجازات جديدة في العام الجديد.

 

كما تمنى الحضور المصريون لأصدقائهم الصينيين عامًا جديدًا سعيدًا عشية مهرجان الفوانيس وتعزيز الصداقة المصرية الصينية من خلال التعاون المربح للجانبين.

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وائل لطفي

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