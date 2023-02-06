الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تايلور سويفت بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء بحفل جرامى 2023

تايلور سويفت
تايلور سويفت

ظهرت النجمة الكبيرة تايلور سويفت بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء بحفل جوائز الجرامى بدورته رقم 65 لعام 2023 الجاري.

ونشرت الصفحات الرسمية لحفل الجوائز على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات لوصول النجمة "تايلور سويفت"  للسجادة الحمراء بإطلالة  خطفت بها أنظار الحاضرين.

وحصدت النجمة تايلور سويفت جائزة أفضل فيديو موسيقي هذا العام، خلال الحفل الرسمي لجوائز الجرامي بدورته رقم 65 لعام 2023. 

لا يتوفر وصف.

ووفق ما نشرته صفحة تويتر الرسمية لجوائز جرامي، حصدت سويفت الجائزة عن فيديو اغنيتها الناجحة ALL TOO WELL.

وفي وقت سابق، حصلت فيولا ديفيس على جائزة Grammy Award لأفضل كتاب صوتي عن مذكراتها Finding Me، لتكون بذلك هي واحدة من الفنانات المعاصرات القلائل ممن نلن ما يعرف بـEGOT.

وأعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جرامي على موقع "تويتر"، عن حصد ألبوم  Black Radio III  لجائزة جائزة أفضل ألبوم R&B لعام 2023.

وينطلق اليوم حفل جوائز جرامي Grammy  2033 السنوي، في نسخته الـ 65، لتكريم أفضل ما تم طرحه في صناعة الموسيقى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت السجادة الحمراء للحفل حضور السير وليام جيمس بابتيست وكارلوس فيفيس وكلوديا إيلينا فاسكيز ومورجان مايلز وهيلاري هان.

ويحظى الحفل بمتابعة كبيرة لما له من تاريخ كبير في صناعة الموسيقى، بالإضافة إلى ترقب الجميع النجوم والنجمات ممن يستعدون للمشاركة في الحدث الأضخم موسيقيًا.

وتتصدر النجمة السمراء بيونسيه المرشحين لهذا العام، بتسعة ترشيحات من الأكاديمية،  يليها كندريك لامار بثمانية ترشيحات.

سجل العام
وتمنح جرامي Grammy لسجل العام إلى الفنانين، بالإضافة إلى المنتجين ومهندسي التسجيل، يشمل المرشحون لسجل العام، والمتنافسين الذين تم ترشيحهم جميعًا أيضًا لجوائز الأداء في الفئات الخاصة بهم.

ألبوم العام
ألبوم العام - جائزة تُمنح للفنانين والفنانين وكتاب الأغاني للمواد الجديدة، وكذلك المنتجين ومهندسي التسجيل والموزعين.

أغنية العام

تُمنح جائزة أغنية العام إلى مؤلفي الأغاني، للأغاني الفردية أو المقطوعات الموسيقية التي تم إصدارها أو التي حققت مكانة بارزة لأول مرة خلال فترة استحقاق جرامي Grammys معينة.

أفضل فنان جديد
تُمنح جائزة أفضل فنان جديد مرموق من جرامي Grammys سنويًا لفنان واحد "حققت موسيقاه اختراقًا في الوعي العام وأثرت بشكل ملحوظ على المشهد الموسيقي" خلال فترة الأهلية لموسم معين، وفقًا لأكاديمية التسجيل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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