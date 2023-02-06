هل يكتب تطبيق الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي «شات بوت» نهاية مهنة التدريس؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن "شات بوت"، وهو روبوت محادثة قوي جديد للذكاء الاصطناعي تم طرحه للجمهور في أواخر العام الماضي، يمكنه صياغة النكات ورموز الكمبيوتر العاملة والتخمين في التشخيصات الطبية وإنشاء ألعاب هاري بوتر النصية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير، إلى أن الروبرت شات بوت ، يمكنها أيضًا كتابة المقالات وحل مجموعات المشكلات ، وهي حقيقة "تسببت في ذعر العديد من المعلمين" ، كما يشير الصحفي كيفن روز.

ولفت الصحيفة، إلى أن بعض المناطق التعليمية حظرت بالفعل هذه التكنولوجيا الجديدة، ويحاول الآخرون تعليم الطلاب كيفية استخدامه بطريقة مسؤولة.

وجرى دعوة المراهقين لقراءة مقال الصحفي روز ثم أخبر كيف يفكرون في أن المدارس يجب أن تستجيب للشات بوت، وتوصل الكثيرون إلى استنتاج مفاده أن برنامج الدردشة الآلي كان أداة قوية ، وإن كانت غير موثوقة في بعض الأحيان، وكان البعض قلقًا من أن شات بوت ستسلبهم الدافع والإبداع والتفكير النقدي ؛ البعض الآخر أنه سيؤدي إلى الغش على نطاق واسع.

لكن العديد من المراهقين جادلوا بأنه هو المستقبل، وعلى المدارس أن تتبناه بدلاً من تقييده، وتعتقد طالب واحد على الأقل أن كل هذا كان رد فعل مبالغًا فيه: "يجب على الجميع الاسترخاء.

من جانبت أعلنت شركة جوجل انها لإتاحة تقنية "شات بوت" الخاصة بها خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي خطوة "جوجل" في مجال الذكاء الاصطناعي، رداً على نجاح “شات جي بي تي”، روبوت المحادثة للذكاء الذي تدعمه شركة مايكروسوفت، والذي أصبح ظاهرة عالمية بعد إتاحته مجاناً للجمهور.

وبدأت "جوجل" في اختبار روبوت محادثة الذكاء الاصطناعي الخاص بها، والذي يسمى “لامدا”، ومن المرجح الكشف عنه يوم 8 فبراير الجاري.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “ألفابيت” المالكة لجوجل سوندار بيتشاي، إن استخدام الذكاء الاصطناعي قد وصل إلى مرحلة مهمة، مشيرًا إلى أن جوجل حققت تطورات كبيرة في هذا المجال.

وأكد بيتشاي أن تقنية “لامدا”ستكون متاحة للجمهور بشكل مجاني خلال الأسابيع المقبلة.