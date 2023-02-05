الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«سحر الرموز الصينية» كتاب يجيب عن مكانتها المقدسة لـ تشن نان

كتاب سحر الرموز الصينية
كتاب سحر الرموز الصينية

صدر حديثًا عن مجموعة بيت الحكمة للثقافة وفي إطار مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كتاب "سحر الرموز الصينية"، من تحرير: تشن نان، وترجمة: إسراء خطاب.

هذا الكتاب حصيلة جهد بحثي تاريخي طويل المدى، فقد استغرقت بحوثه عشرين عامًا من مؤلفه، حتى يتمكن من التعبير عن فكر وأساليب تصميم الرموز الصينية بموسوعية ووضوح وتسلسل تاريخي منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا.
تبلغ عدد صفحات الكتاب 264 صفحة من القطع الكبير، يجيب فيهما المحرر عن سؤالين في غاية الأهمية، هما: ما المكانة المقدسة، والحيوية المستمرة للرموز الصينية التي تجعلها واسعةً وغامضة وجميلة بهذا الشكل؟ وما السبب المباشر لتشكل هذا السحر والجمال؟ ويشرح باستفاضة ما تتمتع به الرموز الصينية من مكانةٍ عالية في الصين- الدولة ذات النظام الثقافي الفريد والسياق التراثي- حيث تعد الرموز الصينية الناقل المادي والرمز البصري الأكثر ملاءمةً لنشر جوهر الثقافة الصينية التقليدية، ونظام رموزها المقدس الذي يحمل تاريخ آلاف السنين من الحضارة الصينية. ويبين كيف تعمم الرموز الصينية بوصفها رموزًا نبيلةً، بغض النظر عن الطبقات الرسمية أو المعرفية أو القومية، وكيف تطورت إلى الرموز المبسطة الحديثة، وكيفية ممارستها، بحيث تعكس القيمة المزْدوجة للرموز الصينية كونها نظام رموز نصية لنقل المعلومات، ولغة مهمة للتعبير الفني.

يتكون الكتاب من تقديم ومقدمة وتمهيد وبابين، يتناول الباب الأول تطور الرموز الصينية، بداية من الرموز المنحوتة على الفخار، والنقوش على العظام ودروع السلاحف، مرورا بالنقوش البرونزية القديمة وخطوط السلالات الصينية المتنوعة، ثم يفصل العلاقة بين الرموز الصينية ولغات بعض الأقليات، وكيف اتسعت دوائر الرموز الصينية في شرق آسيا، حتى تداخلت تلك الرموز في الأنظمة الكتابية في اللغات الأخرى، مثل: اليابانية والفيتنامية والكورية والمنغولية، وكذلك في المناطق الصينية المختلفة، مثل: هونج كونج وماكاو وتايوان، وصولا إلى الطباعة وعصر الكمبيوتر.

ويتناول الباب الثاني أسلوب الرموز الصينية، عبر شرح منهجية تصميمها، وجمالياتها، ونظام الكتابة الصيني، بما يحمله من شعارات وأسلوب خط، وتطبيقات عسكرية، وشارات وتوقيعات، وعلامات تجارية، وغير ذلك. كما يوضح الحكمة وراء الرموز الصينية، ويشرح أسباب طبيعتها الغامضة، وكيف أمكن لها مواكبة الأساليب الإلكترونية الحديثة في التصميم والعروض.

مجموعة بيت الحكمة للثقافة سحر الرموز الصينية تشن نان إسراء خطاب الرموز الصينية الناقل المادي والرمز البصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

الشهادة الاعدادية .. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية هدم ضخمة فى القدس المحتلة.. الأسبوع الجاري

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟