الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع مساعدات لـ419 ألف أسرة ضمن مبادرة سكن ودفا

مصر الخير
مصر الخير

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي عن استهداف قرابة من 419 ألف أسرة ضمن حملة سكن ودفا من خلال مؤسسة مصر الخير فى مختلف المحافظات.

وأضاف التحالف أنه تم توزيع بطاطين وكراتين ووجبات سخنة وكروت للملابس الشتوية وإفطار لتلاميذ المدارس لأبناء الأسر المستهدفة.

وأشادت مؤسسة "مصر الخير" أحد اعضاء التحالف الوطني، بالدعم اللا محدود للعمل الأهلي الذي يوجه به رئيس الجمهورية السيسي، وتخصيص عام للمجتمع المدني وتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي في يوم الأسرة المصرية في مارس الماضي، الذي كان له دور كبير في إثراء العمل الأهلي، الذي يعتبر فرصة للتشارك بين مؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.

كما ثمن الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" تأكيدات الرئيس بأهمية العمل الأهلي في مصر ودوره، خلال حضوره المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي، ودور الرئيس في نجاح أنشطة التحالف، معرباً عن شكر المؤسسة له على كل ما من شأنه خدمة المجتمع إيماناً منه بأهمية العمل الأهلي في تنمية الوطن والمواطن، حيث حرص منذ توليه المسئولية على أن ينتصر للفئات الأكثر احتياجاًأعلن التحالف الوطني للعمل التنموي، استمرار توزيع الوجبات الساخنة على الأسر الأولى بالرعاية من خلال مؤسسة "مصر الخير".

وأعلن التحالف الوطني للعمل التنموي، استمرار توزيع الوجبات الساخنة على الأسر الأولى بالرعاية من خلال مؤسسة "مصر الخير".

أضاف التحالف أنه تم توزيع الوجبات الساخنة على الأسر فى منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، فى إطار إطلاق القوافل التى تستهدف كافة محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه تم الإعداد لإطلاق حملة "دفا" لتوزيع البطاطين والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتي سانت كاترين وحلايب وشلاتين.

التحالف الوطنى للعمل التنموى التحالف الوطني للعمل الأهلي البطاطين والمواد الغذائية الفئات الأكثر احتياجا الدكتور على جمعة

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