«قرار وطنى».. برلمانى يشيد بإلغاء النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم

أشاد محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن المنيا، بقرار إدارة منتدى شباب العالم، إلغاء النسخة الخامسة من المنتدى وتوجيه عوائدها إلى حزمة مبادرات ومشروعات تنموية، قائلًا إنه قرار وطني من الدرجة الأولى يؤكد وعى الشباب وإدارة المنتدى بالظروف الصعبة التي يمر بها الوطن بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف العمدة، في تصريح صحفي اليوم، أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة منتدى شباب العالم، تنم عن وعي تام وإدراك شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة وتنظيم المنتدى للمتغيرات الدولية، والتداعيات الإنسانية والاقتصادية.

وأكد عضو النواب أنه قرار جيد للغاية مع توجيه كل عوائد حقوق الرعاية، لدعم 6 مبادرات تنموية واجتماعية وإنسانية، يستفيد منها آلاف من المصريين: "هذا قرار رائع ونابع من المسئولية والشعور بما يعانيه الناس فى مختلف دول العالم ومنها مصر".

واختتم نشأت العمدة بالتأكيد على أن منتدى شباب العالم حقق نجاحًا دوليًا مهيبًا طوال السنوات الماضية، وشهد حضور آلاف الشباب حول العالم، وشرفه بالحضور الرئيس السيسي، علاوة على حضور ممثلي الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية في مصر والعالم.

وشدد على أنه منذ انطلاق نسخته الأولى 2017 وعلى مدار النسخ الأربعة السابقة، استهدف المنتدى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، لمناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، والحديث بكل جرأة وشفافية عن مختلف المشاكل السياسية والاقتصادية.