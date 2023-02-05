الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس الوزراء الرومانى: اقتصادنا نما 8 أضعاف منذ 2020 ومستعدون لمشاركة التجربة

رئيس الوزراء الروماني
رئيس الوزراء الروماني

قال رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي تشوكا، إن العلاقات بين مصر ورومانيا ديناميكية وواعدة، لافتًا إلى أن رومانيا دعمت اقتصادها والذي نما 8 أضعاف منذ 2020.

وأضاف خلال مؤتمر افتتاح منتدى الأعمال المصري الروماني، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات الحكومية بلغت 3 مليارات يورو العام الماضي، وكانت أعلى مستوى من النمو في الاتحاد الأوروبي، وتم ضخ استثمارات أوروبية أكثر من 11 مليار دولار، لتعزيز البنية التحتية وفتح فرص عمل جديدة.

وأوضح رئيس الوزراء الروماني أن أساس التنمية موجود بالفعل، وأنهم على استعداد للانضمام للشركاء، ومشاركة التجربة والفوائد والمنافع الاقتصادية.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من الشركات الرومانية، لديهم رغبة للتعاون مع مصر، وهي شركات تعمل في مختلف القطاعات الطاقة والغاز والبترول وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة، منوها بأن الحكومة تشارك في 4 مجالات.

ودعا رئيس وزراء رومانيا، مصر للمشاركة في تلك القطاعات، وهي الرقمنة لخدمات القطاع العام، وتحسين مهارات القطاع الخاص، والتحول الرقمي في القطاع الخاص، وتأكيد وجود شبكة إنترنت سريعة، فضلًا عن وجود تعاون اقتصادي في مجالات الصناعة والتجارة، في مجالات الدفاع والبنية التحتية والإدارة والتنوع البيولوجي.

رئيس الوزراء الروماني الاقتصاد منتدى الأعمال المصري الروماني مدبولي النمو

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