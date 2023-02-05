الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد الشحات: أشعر دائمًا أن عميد الأدب حاضرًا فى وعي جابر عصفور

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الناقد الأدبي محمد الشحات إن كتابي "التنوير والدولة المدنية، نقد ثقافة التخلف" للدكتور جابر عصفور تشعر معها أن الدكتور طه حسين كان حاضرًا فى وعى عصفور من حيث رؤيته لمستقبل الثقافة فى مصر.

أضاف الشحات، خلال فعاليات ندوة "الدكتور جابر عصفور والتنوير" ببلازا ٢، التى بدأت مساء الأحد، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب أن نظرته للمستقبل وكيفيه مواجهة ثقافة التخلف يكمن اولا فى الوعى بالأزمة وتوصيفها وتحليلها ثم تضع تصورات للخروج من الأزمة، إضافة الى وضع خرائط معرفية تتضمن على رؤية استشرافية وليست ماضوية.

أشار الشحات الى تأكيد الدكتور جابر عصفور ضرورة ان تكون هناك ارادة سياسية للاتجاه نحو الدولة المدنية.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

جابر عصفور طه حسين الثقافة في مصر معرض الكتاب الدورة 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

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