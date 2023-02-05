مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل نانت أمام أجاكسيو بالدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومباريه، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري مصطفى محمد، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة أجاكسيو في بطولة الدوري الفرنسي "الليج 1".

ويستعد فريق نانت لمواجهة نظيره أجاكسيو، على ملعب "فرانسوا كوتي"، في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي "الليج 1".



تشكيل نانت الرسمي لمواجهة أجاكسيو في الدوري الفرنسي

وجاء تشكيل فريق نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة أجاكسيو في الدوري الفرنسي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ألبان لافوت.

خط الدفاع:سينتوزي - كاستيليتو - جواو فيكتور - هودجام.

خط وسط الملعب: جيروتو - فلورنت مولت -موتو سامي.

في خط الهجوم: مصطفى محمد - أجناتيوس جانجو - جيوسيند.

وشهد تشكيل نانت الرسمي، مشاركة مصطفى محمد أساسيًا، بينما تواجد المهاجم الجزائري أندي ديلور على مقاعد البدلاء.

ترتيب نانت وأجاكسيو في الدوري الفرنسي

ويتواجد فريق نانت حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق أجاكسيو في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.



مصطفى محمد ينافس على جائزة لاعب الشهر في نانت

ويتنافس مصطفى للمرة الثانية مع نانت هذا الموسم على جائزة لاعب الشهر، بعد أن توج بها في سبتمبر الماضي.

صاحب الـ25 عامًا شارك في يناير مع نانت خلال 6 مباريات سجل هدفين خلالها.

وفي المجمل حتى الآن شارك مصطفى محمد في 29 لقاء بجميع المسابقات مع نانت، تمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 أخري.

وانتقل مصطفى محمد من الزمالك إلى جالاتا سراى على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين يورو، قبل الانتقال لنادى نانت الفرنسي في الوقت الحالي، ويقدم مستويات رائعة في الدوري الفرنسي.

وانتقل مصطفى محمد إلى صفوف فريق نانت الفرنسي مقابل 250 ألف دولار، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء بقيمة 5.7 مليون دولار.

وشارك مصطفى محمد في 22 مباراة مع نانت الفرنسي في جميع البطولات هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف حتى الآن.