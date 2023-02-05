الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل نانت أمام أجاكسيو بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أعلن أنطوان كومباريه، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري مصطفى محمد، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة أجاكسيو في بطولة الدوري الفرنسي "الليج 1".

ويستعد فريق نانت لمواجهة نظيره أجاكسيو، على ملعب "فرانسوا كوتي"، في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي "الليج 1".


تشكيل نانت الرسمي لمواجهة أجاكسيو في الدوري الفرنسي

وجاء تشكيل فريق نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة أجاكسيو في الدوري الفرنسي، على النحو التالي: 
في حراسة المرمى: ألبان لافوت.
خط الدفاع:سينتوزي - كاستيليتو - جواو فيكتور - هودجام.
خط وسط الملعب: جيروتو - فلورنت مولت -موتو سامي.
في خط الهجوم: مصطفى محمد - أجناتيوس جانجو - جيوسيند.

وشهد تشكيل نانت الرسمي، مشاركة مصطفى محمد أساسيًا، بينما تواجد المهاجم الجزائري أندي ديلور على مقاعد البدلاء.

ترتيب نانت وأجاكسيو في الدوري الفرنسي

ويتواجد فريق نانت حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق أجاكسيو في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.
 

مصطفى محمد ينافس على جائزة لاعب الشهر في نانت

ويتنافس مصطفى للمرة الثانية مع نانت هذا الموسم على جائزة لاعب الشهر، بعد أن توج بها في سبتمبر الماضي.

صاحب الـ25 عامًا شارك في يناير مع نانت خلال 6 مباريات سجل هدفين خلالها.

وفي المجمل حتى الآن شارك مصطفى محمد في 29 لقاء بجميع المسابقات مع نانت، تمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 أخري.

وانتقل مصطفى محمد من الزمالك إلى جالاتا سراى على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين يورو، قبل الانتقال لنادى نانت الفرنسي في الوقت الحالي، ويقدم مستويات رائعة في الدوري الفرنسي.

وانتقل مصطفى محمد إلى صفوف فريق نانت الفرنسي مقابل 250 ألف دولار، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء بقيمة 5.7 مليون دولار.

وشارك مصطفى محمد في 22 مباراة مع نانت الفرنسي في جميع البطولات هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف حتى الآن.

نانت تشكيل نانت أجاكسيو الدوري الفرنسي مصطفى محمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

صور

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

ندوة المجلس القومى للأمومة والطفولة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل