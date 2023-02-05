موسوعة «أشهر الملاحم في التاريخ» تجذب زوار معرض الكتاب (صور)

قدم جناح الحرم للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، موسوعة كتب بعنوان "أشهر الملاحم في التاريخ" والذي جذب انتباه رواد المعرض في يومه الحادي عشر.

وقال محمود عبدالنبي مسؤول الجناح، إن الموسوعة تتحدث عن الملاحم التاريخية المنسية وعن الشخصيات التاريخية التي لم يسلط الضوء عليهم من قبل المؤرخين، كما أن الموسوعة تتضمن الشخصيات البارزة في الفتوحات الإسلامية، إلى جانب تسليط الضوء على العصور التاريخية المنسية.

وأضاف أن الموسوعة جذبت جميع القراء مما تحتويه من معلومات لم تذكر من قبل، كما أن الموسوعة جذبت جميع الفئات العمرية، وبدأ الزائرين بشرائها، وذكر أن حجم الإقبال هذا العام كبير جداً مقارنة بالعام الماضي، كما أن زائري المعرض التقطوا الصور التذكارية تخليدًا لذلك اليوم.

وأكد أن المعرض قدم الكثير من العروض والخصومات هذا العام لجذب القراء، كما أن المعرض قدم العروض المسرحية التي جذبت الأطفال وأسرهم.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.