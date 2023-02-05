الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة عامل انتحل صفة نجل عمه بقضية مخدرات

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار هاني فتحي نظر قضية اتهام عامل بانتحال صفة نجل عمه بأن استغل اسمه وبياناته بأحد القضايا "قضية مخدرات"، بالخصوص، لجلسة الثلاثاء المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهم.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16388 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 4056 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "م خ م"، 30 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين "حسني النية" وهما معاون قسم شرطة الخصوص، وآخر موظف بنيابة الخصوص الجزئية، في ارتكاب واقعة تزوير في محررين رسميين هما محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 3583 لسنة 2020 جنايات الخصوص "مخدرات".

وتابع أمر الإحالة أن المتهم جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن تسمى باسم نجل عمه "م أ ز"، أمام الضابط حال تحرير المحضر سالف البيان، وأمام موظف النيابة العامة حال تحريره للتحقيقات، فأثبتاه خلافا للحقيقة، وقام بالبصم بالاسم المنتحل حال استجوابه بالتحقيقات، فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

محكمة جنايات شبرا الخيمة عامل انتحال صفة قضية مخدرات الخصوص مرافعة دفاع المتهم

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