برلماني يشيد بتوجيه عوائد رعاية منتدى شباب العالم لصالح المبادرات التنموية

أشاد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، بالإجراءات التي أعلنها منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة من توجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية.

وأوضح فتحي، خلال بيانٍ صحفي اليوم، أن هذا القرار دليل على وعي القيادة السياسية بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه مصر والعالم أجمع، كما أن توجيه عوائد الرعاية لصالح المبادرات التنموية هدفه التخفيف على المواطنين من الآثار السلبية التي تسببت بها هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة.

وأشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إلى أن الدولة المصرية حريصة تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ودعم عجلة التنمية، للخروج من هذه الأزمة.

ولفت النائب أحمد فتحي، إلى أن الحزم والمبادرات المطروحة تتمثل في مجموعة مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال لزيادة حجم أنشطتهم من خلال برامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة في جميع المحافظات، والتي ستؤثر بشكل مباشر على المواطنين.