مصرع 2 وإصابة 9 فى انقلاب ميكروباص بـ«صحراوى الإسكندرية»

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرون في انقلاب ميكروباص أعلى طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث ووجود ضحايا بالطريق المشار إليه.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 50 أسفل كوبري مطار سفنكس اتجاه الإسكندرية.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين- مجهولي الهوية- وإصابة 9 آخرين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تسيير حركة الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.