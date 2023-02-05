«القومي للمرأة» يشيد بتوجيه عوائد النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم لتنفيذ مبادرات

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بقرار إدارة منتدى شباب العالم بتوجيه عوائد الرعاية المخصصة؛ لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية.

وشجعت الدكتورة مايا مرسي، هذا التوجه لتنفيذ التنمية بدلًا من مناقشة تحقيقها هذا العام قائلة: "كل التحية والتقدير لإدارة المنتدى".

وأشادت بحزمة المبادرات والبرامج التي أعلنت عنها إدارة المنتدى، وسيتم إطلاقها والبدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: "إن هذه المبادرات التنموية التي تم طرحها هي قراءة للواقع وتأتي في صميم احتياجات واهتمامات الشباب والفتيات".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، عدم إطلاق النسخة الخامسة من المنتدى بشكله السنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ.

وأضافت إدارة المنتدى، في بيانٍ لها، أنه سيتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى، والتي كان من المقرر إطلاقها بمدينة شرم الشيخ، في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم أن حزم البرامج والمبادرات التي سيتم إطلاقها والبدء في تنفيذها تشمل:

أولاً: إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم على دعم رواد الأعمال لبدء أعمالهم أو زيادة حجم أنشطتهم من خلال حاضنات أعمال وبرامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة يتم فيها تقديم الدعم الفني للعاملين بالمجال الصناعي في جميع محافظات مصر وبالأخص في قرى ومراكز «حياة كريمة».

وذلك بالتعاون مع مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية ومؤسسة حياة كريمة واتحاد الصناعات المصرية وشركة انطلاق، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية.

ثانيًا: إطلاق مبادرة "التعلّم للكسب" والتي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والعربي والإفريقي والوافدين لسوق العمل للتغلب على العوائق المتعلقة بتطوير مهارات العمل المطلوبة وتمكينهم للحصول على الوظائف اللائقة. وسيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

ثالثًا: تنفيذ برنامج لمواجهة تحديات الأمن الغذائي من خلال تقديم برامج دعم لتطوير قدرات المزارعين والقائمين على الصناعات الغذائية في مصر وإفريقيا، ويشارك في تنفيذ هذا البرنامج مبادرة ابدأ والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.