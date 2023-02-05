الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برئاسة وزير الخارجية سيرجى لافروف.. وفد حكومى روسى يصل العراق اليوم

لافروف
لافروف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن وفداً حكومياً روسياً برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف سيصل العراق اليوم الأحد في زيارة رسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه وأصدقائه وأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي لا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة"، مشيرا إلى أن الجانبين سيبحثان جملة من القضايا والملفات تتصل بطبيعة العلاقات الثنائية وأهمية دعمها وتعزيزها في مختلف القطاعات حسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف "الصحاف" أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور بغداد مساء اليوم، مبيناً أن جدول الأعمال يتضمن لقاء نظيره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يوم غد الإثنين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث.

- العلاقة مع الجانب الروسى أساسية واستراتيجية متعددة المصالح

وذكر "الصحاف" أن العلاقة مع الجانب الروسي أساسية واستراتيجية متعددة المصالح، لافتاً إلى أن "الخارجية العراقية وعملاً بالدبلوماسية الاقتصادية وتعزيزاً  لدور العراق في تنسيق التفاعلات الإقليمية والدولية وفي ظل زيارات تشهدها العاصمة العراقية بغداد، تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز كل ذلك، وتؤكد طبيعة تطوير العلاقات الأساسية والمهمة في مختلف الجوانب التي شهدت إبرام اتفاقيات مذكرات تفاهم مع الجانب الروسي.

وبين أن الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسياً اقتصادياً استثمارياً ويضم شركات متعددة نفطية غازية إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات"، موضحا أن "الوفد يضم إعلاميين لأكثر من 25 جهة إعلامية روسية والتي ستكون حاضرة في اللقاءات.

وأكد أن "الزيارة تأتي لبحث أهم التطورات على مستوى المنطقة، واستشراف الرؤى المشتركة وإيجاد مقاربات أساسية بين بغداد وموسكو حول أهم التحديات التي ينبغي العمل عليها بشكل مشترك، فضلاً عن تعزيز أمن واستقرار المنطقة حوله أهم الملفات التي تحتاج إلى تقارب في الرؤى ومواقف بالمستويين الإقليمي والدولي.

المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية سيرغى لافروف لعراق الجانب الروسي وزير الخارجية الروسي بغداد

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