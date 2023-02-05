قبل حفل التوقيع.. تفاصيل رواية «مملكة الموت» لـ كريم فهمي

تروج الدار المصرية اللبنانية لرواية "مملكة الموت" للفنان كريم فهمي، باستمرار، وبخصومات وصلت لـ ٢٥%، ويعيش “فهمي” حالة من النشاط الفني الكبير، حيث يعرض له مسلسل "أزمة منتصف العمر"، وفيلم "أنا لحبيبي"، بجانب روايته الأولى "مملكة الموت" وهي رواية مصورة، المعروضة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54.



وتصفح "الدستور" رواية "مملكة الموت" المصورة لتكون البداية مع الإهداء الذي كتبه الفنان كريم فهمي لزوجته، قائلًا: "إليك زوجتي الحبيبة دانية روايتي الأولى، انتي وبناتي الحبيبات كاميليا ونعومي وجميلة".

ومن ثم تبدأ رواية "مملكة الموت" المصورة الفنان كريم فهمي، في أولى الصفحات بصورة وحوش تهاجم بعضها البعض، والجملة الأولى هي هكذا تكون البداية".



وفي الجزء الثاني من الصفحة الأولى تجد الصورة الثانية مع جملة "عندما يكون الهدف هو القوة والسيطرة، تجد قوتين متكافئتين تتصارعان عليهما"، وتكون باقي الرواية عبارة عن صور مكتوب عليها عبارات.

وفي نهاية الغلاف، كتب الفنان كريم فهمي، مؤلف الرواية: "اللي ليك جايلك كله متشالك ومكتوب، لو خانك الشخص مرة فده ذنبه، ولو خانك مرتين فدا ذنبك انت، ياللي انت صابر على الوجع.. أصبر كمان خليك جدع".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.